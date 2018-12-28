В Киеве придумали, как научить украинцев европейским ценностям

Киев, 28 декабря. Министерство информационной политики Украины сняло социальную рекламу о Европе и европейских ценностях. Об этом сообщает сайт ведомства.

Всего снято три рекламных ролика. В министерстве отмечают, что реклама направлена на изменение «сознания людей» и рассказывает украинцам, что такое европейские ценности и Европа «бытовым языком».

«Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем, в абсолютно бытовых вещах — как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге и т.д.», — заявила первый заместитель министра Эмине Джапарова.

Социальную рекламу будут показывать на региональных и общенациональных телеканалах, в Интернете и кинотеатрах. Ролики уже доступны в сервисе YouTube. В них снялись известные украинские музыканты из групп «Время и Стекло» и MOZGI.