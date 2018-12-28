Сирия: юнармейцы пообщались со сверстниками из Дамаска по организованному Минобороны РФ телемосту

Москва, 28 декабря. Активисты движения «Юнармия» пообщались со сверстниками из Сирии по организованному российским министерством обороны телемосту.

С заявлением на тему перед журналистами выступил начальник департамента военно-патриотического воспитания движения Антон Кузнецов, добавив, что общение ребят из Сирии и России стало важным этапом.

«Ребята поняли, что у них много общего. Все они любят праздники, любят подарки, сюрпризы, играют в футбол, рисуют или читают одинаковые книги. А главное — хотят больше узнавать друг о друге и общаться дальше», — пояснил Кузнецов.

В течение часового телемоста подростки из Сирии и «юнармейцы» обсудили множество вопросов, волнующих ребят в их возрасте, поговорили об учебе, культуре, спорте и наступающем Новом годе, сообщают «Известия».