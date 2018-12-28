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Киев призвал США выдать бойца ММА, подозреваемого в убийстве украинского журналиста

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Киев призвал США выдать бойца ММА, подозреваемого в убийстве украинского журналиста

Киев, 28 декабря. Украинские правоохранительные органы просят США выдать подозреваемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко бойца смешанных единоборств (ММА) Андрея Иносова.

Сергиенко 4 апреля 2014 года похитили из двора его дома в Черкасской области Украины. На следующий день тело журналиста с увечьями и следами пыток нашли в яме с мусором.

Андрея Иносова подозревают в участии в созданной с целью совершения тяжких преступлений преступной организации и умышленном убийстве. В декабре 2018 года суд заочно арестовал спортсмена.

Иносов находится в международном розыске с октября 2016 года. В феврале текущего года его на территории США арестовали сотрудники ФБР. Украинская сторона направила американским властям запрос о выдаче спортсмена для привлечения к уголовной ответственности. 

Автор: Виктор Мальцев
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