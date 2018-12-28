Украинского депутата задержали за вымогательство

Киев, 28 декабря. В Винницкой области Украины за вымогательство задержали депутата областного совета.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, специальная операция, к которой были привлечены сотрудники службы безопасности Украины, прошла в областном центре накануне.

Депутат с сообщниками требовали у потерпевшего четыре тысячи долларов. Злоумышленников задержали во время передачи очередной суммы — 13 тысяч гривен. Против подозреваемых возбуждено уголовное производство по статье «вымогательство», сообщают «Известия».