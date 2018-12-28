Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинского депутата задержали за вымогательство

56
0 Оставить комментарий

Украинского депутата задержали за вымогательство

Киев, 28 декабря. В Винницкой области Украины за вымогательство задержали депутата областного совета.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, специальная операция, к которой были привлечены сотрудники службы безопасности Украины, прошла  в областном центре накануне.

Депутат с сообщниками требовали у потерпевшего четыре тысячи долларов. Злоумышленников задержали во время передачи очередной суммы — 13 тысяч гривен. Против подозреваемых возбуждено уголовное производство по статье «вымогательство», сообщают «Известия».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.