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В Норвегии скончалась 17-летняя спортсменка

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В Норвегии скончалась 17-летняя спортсменка

Осло, 28 декабря. Выступавшая за сборную Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Тэя Софи Клевен скончалась в возрасте 17 лет. Об этом со ссылкой на Федерацию лыжных видов спорта страны сообщает Dagbladet.

Что послужило причиной смерти, не сообщается.

Тэя Софи Клевен начала выступать на взрослом уровне два года назад. Уже в 2017 году на этапе Континентального кубка в Тронхейме она заняла третье место.

Ранее Газета.ru сообщала, что в Тольятти обнаружено тело 16-летней вице-чемпионки России по плаванию. В убийстве подозревают знакомого спортсменки. По данным издания, на теле погибшей медики обнаружили более 30 ножевых ранений.

Автор: Виктор Мальцев
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