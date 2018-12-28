В РФ перед Новым годом выросли продажи алкоголя

Москва, 28 декабря. Продажи алкогольных напитков в России в преддверии Нового года выросли на треть.

Как говорится в опубликованном исследовании производителя онлайн-касс «Эвотор», основу роста составило шампанское – продажи игристого напитка выросли более чем в 2,6 раза по сравнению с ноябрем.

«Также почти в 2,6 раза выросли продажи рома. Вероятно, это связано с тем, что он является основным ингредиентом для многих популярных коктейлей»,- цитирует результаты исследования РИА Новости.

Что касается других видов алкоголя, то продажи вермута выросли на 60%, ликеров – 56%, коньяка – 50%, виски – 29%. При этом, продажи водки выросли «всего лишь» на 11%, а вот текилу, джин и пиво россияне в декабре покупают меньше, чем в ноябре.

Как сообщает «Газета.ru», данные, которые легли в основу исследования, получены с порядка 50 тысяч терминалов «Эвотор», расположенных в продуктовых магазинах во всех регионах страны.