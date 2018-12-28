Мощный взрыв прогремел в воинской части ВСУ, пострадал солдат-срочник

Киев, 28 декабря. В одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел взрыв, тяжелые травмы и ожоги получил солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».

Произошел разрыв котла. В результате аварии многочисленные травмы и ожоги получил 20-летний солдат срочной службы.

«Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОК «Юг» отметили, что солдату оказана неотложная медицинская помощь, об инциденте командование части проинформировало родителей пострадавшего. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее Газета.ru сообщала, что в районе Катериновки пьяный военнослужащий ВСУ наехал на минно-взрывное заграждение на броневике. Солдат получил тяжелое ранение.