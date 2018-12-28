«Бывший Санта» убил двух детей в США

Джорджия, 28 декабря. В саду мужчины, который подрабатывал Санта-Клаусом, обнаружены тела двух его детей.

Как сообщают американские СМИ, 14-летняя девушка пропала в конце октября уходящего года, а 16-летнего ее брата вообще никто не видел два с лишним года.

Только после этого в полиции забили тревогу, и пришли с обыском, где проживали пропавшие подростки. В итоге их тела были найдены закопанными в саду.

В укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними обвинения предьявлены 49-летнему Элвину Крокеру, его 33-летней супруге Кэндис, а также теще, сообщает «Газета.ru».