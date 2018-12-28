Российский журналист Букалов скончался в Риме

Рим, 28 декабря. Умер возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане корреспондент Алексей Букалов.

Журналист умер на 79 году жизни в Риме, сообщает ТАСС.

Умер журналист-международник ТАСС Алексей Букалов. Ему было 78 лет. Букалов на протяжении многих лет возглавлял наше представительство в Италии и Ватикане:https://t.co/bRdr3o1b0T pic.twitter.com/HfebIz26lX — ТАСС (@tass_agency) December 27, 2018

Букалов был единственным журналистом из России, постоянно сопровождавшим в зарубежных поездках Пап Римских. Корреспондент больше 20 лет оставался в папском пуле. О своем опыте общения с тремя Папами Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском он рассказал в книге «С понтификами по белу свету».

Карьеру Алексей Букалов начинал как дипломат. Журналистикой занялся в конце 1980-х годов. Представительство ТАСС в Италии Букалов возглавил в 1991 году.