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Российский журналист Букалов скончался в Риме

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Российский журналист Букалов скончался в Риме

Рим, 28 декабря. Умер возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане корреспондент Алексей Букалов.

Журналист умер на 79 году жизни в Риме, сообщает ТАСС.

Букалов был единственным журналистом из России, постоянно сопровождавшим в зарубежных поездках Пап Римских. Корреспондент больше 20 лет оставался в папском пуле. О своем опыте общения с тремя Папами Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском он рассказал в книге «С понтификами по белу свету».

Карьеру Алексей Букалов начинал как дипломат. Журналистикой занялся в конце 1980-х годов. Представительство ТАСС в Италии Букалов возглавил в 1991 году.

Автор: Виктор Мальцев
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