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Новейшие модели iPhone будут собирать в Индии

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Новейшие модели iPhone будут собирать в Индии

Дели, 28 декабря. Подрядчик корпорации Apple компания Foxconn в 2019 году перенесет в Индию сборку флагманских моделей iPhone, сообщает со ссылкой на источники Reuters.

Компания планирует вложить 356 млн долларов в мощности для сборки iPhone. Foxconn расширит уже работающий в городе Шриперамбудур (штат Тамилнад) завод, на котором в настоящее время собирают устройства для китайской корпорации Xiaomi. Издание отмечает, что расширение производства приведет к созданию 25 тысяч новых рабочих мест.

Foxconn намерена собирать на заводе в Шриперамбудуре наиболее дорогие и актуальные модели iPhone.

Ранее Газета.ru сообщала, что во многих китайских компаниях руководство запрещает работникам пользоваться iPhone и рекомендует сотрудникам перейти на смартфоны местного производства.

Автор: Виктор Мальцев
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