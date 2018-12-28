Ученые нашли новый способ борьбы с депрессией

Лондон, 28 декабря. Британские ученые в ходе очередных масштабных изысканий выяснили, как могут бороться с депрессией люди старше 50 лет.

Результаты исследования светил ума из Британии на эту тему опубликованы в специализированном издании British Journal of Psychiatry. Как отмечается, работа шла в течение десяти лет, и охватило более 2100 граждан

Наблюдения ученых показали, что нерегулярное и нечастое посещение культурных мероприятий уменьшает риск возникновения депрессии у людей изучаемого возраста на 32%.

Впрочем, чтобы риск возникновения депрессии сократился почти вдвое, достаточно посещать театры, выставки и кино хотя бы раз в месяц. Соответственно, при более частом культурном просвещении, риск возникновения депрессии станет еще меньше, пишет «Газета.ru».