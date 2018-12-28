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Mitsubishi отзывает в России около пяти тысяч кроссоверов Outlander

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Mitsubishi отзывает в России около пяти тысяч кроссоверов Outlander

Москва, 28 декабря. Российский дилер Mitsubishi ООО «ММС Рус» отзывает почти пять тысяч кроссоверов Outlander из-за возможности возгорания. Об этом сообщает Росстандарт.

Будут отозваны проданные с марта по август 2018 года автомобили. Ведомство отмечает, что отзыв связан с возможным перегревом минусового кабеля аккумуляторной батареи и риском возгорания «в худшем случае».

На отозванных автомобилях проверят проблемный кабель и заменят деталь при необходимости. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее Газета.ru сообщила, что «АвтоВАЗ» отзывает реализованные с ноября 2017 года по 26 июня 2018 года автомобили Lada X-Ray из-за наличия газовых раковин в поворотном кулаке.

Автор: Виктор Мальцев
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