Вашингтон, 28 декабря. Издание National Interest рассказало, чем прибывший в Одессу корабль королевских ВМС Британии может «угрожать» России. Как пишет NI, Лондон собрался «запугивать» Россию кораблем, который в действительности вооружен хуже украинских катеров.

Американские журналисты отмечают, что судно под названием «Эхо» прибыло в украинский порт буквально через несколько недель после провокации ВМС Украины в районе Керченского пролива.

Но при этом, чтобы понимать всю «серьезность» происходящего, достаточно добавить, что корабль британских ВМС – это научное судно, главное предназначение которого — составлять и уточнять карты морского дна.

Да, на нем есть вооружение, но весьма и весьма скромное — это две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов. То есть по факту «Эхо» «вооружено» гораздо скромнее, чем те три нарушителя спокойствия 25 ноября.

Однако несмотря на это, отмечают авторы публикации в National Interest, глава британского военного ведомства полон решимости, и уже выступил с предупреждением к России.

«Украина может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании», — сказал тогда Гэвин Уильямсон.

Впрочем, пишут американские журналисты, этот пример является не единственным случаем «поддержки» Украины: несоответствие между решимостью Запада и растущей «угрозой России» часто приводит к «пустышкам» вместо серьезной демонстрации силы.

Как пример, NI вспоминает «разведывательный» полет самолета США, который преподносился как «поддержка Штатами своих партнеров», однако на деле самолет пролетел по глубокому тылу Украины на далеком расстоянии от Донбасса и Крыма.

National Interest подчеркивает, что прибытие корабля королевских ВМС Британии в одесский порт выглядит как «устрашающий» полет самолета США, сообщает «Газета.ru».