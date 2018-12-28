«Мать телескопа Хаббл» умерла в США

Нью-Йорк, 28 декабря. Одна из создательниц телескопа «Хаббл», американская ученая Нэнси Грейс Роман умерла в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщила сестра женщины, передает Associated Press.

Женщина известна как «мать телескопа «Хаббл». Она не только участвовала в создании устройства, но и была первой женщиной, которая сумела занять руководящую должность в NASA.

Роман стала доктором наук по астрономии в 1949 году. Карьеру на руководящих должностях она начала в 1959 году. «Мать «Хаббла» ушла из NASA в 1979 году, перейдя на работу в Центр космических полетов Годдарда при NASA, сообщается на сайте космического ведомства.

Напомним, что телескоп «Хаббл» был запущен в космос в апреле 1990 года. Он назван в честь астрофизика Эдвина Хаббла.