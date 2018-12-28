Фитнес-клубы в РФ могут сделать бесплатными на новогодних праздниках

Москва, 28 декабря. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру спорта Павлу Колобкову с предложением выработать спецпрограмму, согласно которой частные фитнес-клубы будут бесплатными для всех граждан России на период новогодних праздников.

«Считаю возможным, учитывая невысокую загруженность фитнес-центров в новогодние праздники, выработать совместно с частными организациями программу, благодаря которой граждане смогут бесплатно в новогодние праздники заниматься фитнесом в частных фитнес-клубах и спортивных залах», — цитирует письмо Власова министру РИА Новости.

Депутат попросил Колобкова дать оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Он также отметил, что в зимний период существуют проблемы занятия спортом, к которым Власов отнес отсутствие многофункциональных крытых площадок. По мнению депутата, большинство россиян в холодное время года перестают заниматься спортом. В новогодние праздники большинство граждан наносят существенный вред собственному здоровью невысокой физической активностью и обильными застольями на протяжении практически двух недель, подчеркнул парламентарий.