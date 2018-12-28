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Экономика

Назначен новый председатель совета директоров «Русала»

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Назначен новый председатель совета директоров «Русала»

Москва, 28 декабря. Председателем совета директоров компании «Русал» назначен Жан-Пьер Тома.

С официальным заявлением на тему выступила пресс-служба корпорации, напомнив, что независимый неисполнительный директор Тома вступит в должность с 1 января 2019 года».

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров», — заявил уходящий в отставку поста председателя совета директоров Маттиас Варниг.

Как напоминает «Газета.ru», Жан-Пьер Тома был введен в совет компании «Русал» в качестве независимого неисполнительного директора на собрании акционеров в конце июня 2018 уходящего года.

Автор: Константин Терехов
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