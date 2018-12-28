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В России хотят запретить скидки на алкоголь

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В России хотят запретить скидки на алкоголь

Москва, 28 декабря. Руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к правительству с просьбой запретить скидки на алкоголь в магазинах для снижения спроса.

В письме, адресованном вице-премьеру Татьяне Голиковой, Хамзаев пишет, что агрессивная алкогольная реклама вместе со скидками увеличивает спрос на алкоголь.

«Предлагаю законодательно запретить любые рекламные акции, в рамках которых действуют скидки на алкогольную продукцию», — сообщает в письме.

Как передает РИА Новости, руководитель «Трезвой России», выступает против раздачи бесплатных пробников с алкоголем, а также других «маркетинговых трюков производителей». По его словам, система продажи алкогольной продукции должна быть направлена на защиту здоровья граждан.

Он напомнил, что в новогодние праздники по вине алкоголя происходит большое количество бытовых конфликтов, случаев травматизма, а также других социально-опасных явлений.

 

Автор: Денис Коробейников
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