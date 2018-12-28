Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В российских школах начнут изучать присоединение Крыма

55
0 Оставить комментарий

В российских школах начнут изучать присоединение Крыма

Москва, 28 декабря. На школьных уроках истории будут изучать присоединение Крыма к России, новшество закреплено в концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Добавить главу о произошедших на Украине в 2014 году событиях до конца следующего года планируется во все учебники. Об этом со ссылкой на Минпросвещения сообщают «Известия».

Некоторые пособия уже рассказывают о событиях 2014 года. Но, по мнению экспертов, не вся информация соответствует действительности, а некоторые формулировки вызывают вопросы.

Для правдивого изложения истории создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Госсовета Крыма, очевидцы событий и историки. В Минобрнауки России уже передан подготовленный ими документ.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.