В российских школах начнут изучать присоединение Крыма

Москва, 28 декабря. На школьных уроках истории будут изучать присоединение Крыма к России, новшество закреплено в концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Добавить главу о произошедших на Украине в 2014 году событиях до конца следующего года планируется во все учебники. Об этом со ссылкой на Минпросвещения сообщают «Известия».

Некоторые пособия уже рассказывают о событиях 2014 года. Но, по мнению экспертов, не вся информация соответствует действительности, а некоторые формулировки вызывают вопросы.

Для правдивого изложения истории создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Госсовета Крыма, очевидцы событий и историки. В Минобрнауки России уже передан подготовленный ими документ.