 «Теперь надо запретить ему въезд в РФ»: россияне отреагировали на включение Ковтуна в базу «Миротворца»

Москва, 28 декабря. Россияне в Интернете прокомментировали включение киевского эксперта Вячеслава Ковтуна в базу данных «Миротворца».

Напомним, что фамилия Ковтуна была включена в «черный» список накануне за «участие в антиукраинских пропагандистских российских мероприятиях и акциях за финансовое вознаграждение».

«Вот теперь ему надо запретить въезд в РФ», — написал Михаль Коэн.

«Опозорили «Миротворец». Раньше там были сплошь приличные люди. Попасть в список считалось признаком порядочности. А теперь что…», — огорчился Александр Плеханов.

«Так скоро и Порошенко внесут на «Миротворец», — отметился Konstantin Simonoff.

«Кажется, мы его потеряли! Как-то странно будет выглядеть, если занесенный в «Миротворец» продолжит «топить» за украинскую власть, а переобуваться поздно в другом качестве его уже никто не воспримет», — написал Александр Рыбин.

Как напоминает «Газета.ru», сам Ковтун, частый гость на российском ТВ, считает, что внесение его имени в базу «Миротворца» — это попытка создателей сайта «хайпануть перед Новым годом».