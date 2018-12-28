Беспилотный патруль: в Москве начнут бороться с коптерами-нарушителями

Москва, 28 декабря. Московская полиция будет использовать для борьбы с дронами и коптерами беспилотные летательные аппараты. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

БПЛА позволят предотвратить доставку запрещенного груза или незаконную съемку, также полицейские смогут использовать их для патрулирования местности с воздуха и осмотра происшествия, заявил Черников журналистам «Известий».

По его словам, первые экземпляры уже переданы полиции, однако полноценные беспилотные патрули «заступят на службу» в 2019 году.

Отметим, что в Москве введен запрет на использование дронов в пределах МКАД. Для их использования необходимо получить разрешение департамента региональной безопасности Москвы.