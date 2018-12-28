Стало известно, какие профессии будут востребованы в 2019 году

Москва, 28 декабря. В 2019 году наиболее востребованными специалистами в области IT-технологий будут разработчики приложений для iOS и Android.

По мнению аналитиков, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в 2019 году продолжит расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. Но конкуренция в этом сегменте остается на низком уровне — менее двух человек на место. Средняя зарплата по Москве составляет 130-140 тысяч рублей, но может достигать 300 тысяч рублей в месяц, сообщает со ссылкой на исследование портала SuperJob.ru «Российская газета».

Останутся востребованными UI/UX-дизайнеры, которые занимаются созданием интерфейсов платформ и сайтов. На одну вакансию в среднем претендуют 2,5 соискателя этой профессии. Средняя зарплата в столице достигает 110-120 тысяч рублей, максимальная — 250 тысяч рублей.

Также растет спрос на специалистов по тестированию/QA. В этой сфере востребованы и молодые специалисты, и опытные тестировщики сложных приложений. На вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. В Москве средняя зарплата составляет 80-90 тысяч рублей, зарплатный максимум достигает 250 тысяч рублей в месяц.