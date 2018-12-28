Шатдаун в США: конгресс вновь не согласовал бюджет

Вашингтон, 28 декабря. Конгресс Соединенных Штатов Америки снова не проголосовал за бюджет страны на 2019 финансовый год.

Заседание обеих палат американского парламента прошло накануне, однако члены сената и палаты представителей так и не приняли главный финансовый документ страны. Таким образом шатдаун, или частичная приостановка работа правительства США продолжается.

Главная причина непринятия бюджета страны — разногласия между членами Демократической и Республиканской партий по поводу строительства стены на границе США и Мексики.

Как напоминает «Газета.ru», 22 декабря федеральное правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств, которая полноценно может возобновиться не ранее 3 января.