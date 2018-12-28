Популярная российская певица попала в ДТП
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Москва, 28 декабря. Популярная российская певица Рита Дакота пострадала в ДТП, виновником которого назвала невнимательного таксиста.
Исполнительница сообщила об инциденте на странице телеведущей Ксении Бородиной в соцсети Instagram, которая ранее опубликовала пост о многочисленных нарушениях со стороны водителей такси. Бородина подчеркнула, что нарушители рискуют жизнями пассажиров, сообщают «Известия».
Певица в своем комментарии рассказала о ДТП, в которое попала из-за невнимательного таксиста.
«Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят», — написала в комментарии Рита Дакота.