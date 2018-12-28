Роспотребнадзор: Ответ Грузии по заболевшим российским детям говорит о влиянии лаборатории США

Москва, 28 декабря. Центр имени Ричарда Лугара работающий на территории Грузии и финансируемый из США, оказывает решающее влияние на всю эпидемиологическую деятельность в стране. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что после изучения информации, которую в Тбилиси предоставили по российским детям, заболевшим кишечной палочкой в Грузии, можно сделать вывод о решающем влиянии центра Лугара на диагностику заболеваний в стране, а также на всю деятельность санитарно-эпидемиологического направления.

Так, часть сведений, которая грузинская сторона предоставила 26 декабря в ответе Роспотребнадзору не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

В частности, грузинские специалисты не предпринимали никаких противоэпидемиологических мер после инфицирования первого ребенка 13 июля 2018 года. Группа детей продолжала проживать в месте отдыха, создавая угрозы внутри коллектива.

«Новые случаи заболеваний регистрировались вплоть до убытия детей в Россию, а больные в тяжелейшем состоянии поэтапно перемещались от муниципальных до центральных медицинских организаций», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что информация о том, что трое детей после завершения лечения самостоятельно вылетели из Грузии не является достоверной.

«Дети были эвакуированы специальным авиарейсом с последующей немедленной госпитализацией, в том числе в отделение реанимации», — сообщили представители Роспотребнадзора, передают РИА Новости.

Отметим, что российские ученые не исключают, что дети пострадали от искусственного штамма кишечной инфекции.

Напомним, что группа российских туристов вернулась из Грузии летом 2018 года с острой кишечной инфекцией. Среди пострадавших были дети.

Ранее, что экс-министр обороны Игорь Гиорградзе заявлял, что специалисты лаборатории Ричарда Лугара могут проводить летальные опыты над людьми. В Минобороны РФ сообщали, что американские специалисты из центра Лугара проверяли на местных жителях токсичный химический препарат.