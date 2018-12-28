В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Симферополь, 28 декабря. Завершено строительство заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на границе с Украиной на севере Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности, уточняя, что на строительство 60-километрового заграждения в районе Перекопского перешейка длилось чуть более года.

«Рубеж сооружений состоит из нескольких типов заграждения и размещенных на нем датчиков различного типа действия, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения», — сообщает РИА Новости.

К слову, планирование и разработка нормативной документации начались еще в 2015 году. Непосредственно возведение заграждения началось в ноябре прошлого года, напоминает RT.