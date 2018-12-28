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Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

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Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал поддержанный ранее Советом Федерации закон «Об ответственном обращении с животными». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает принятие ряда мер по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан и их законных интересов при взаимодействии с питомцами. На законодательном уровне вводится запрет на умерщвление животных и избавление от них без помещения в приют или передачи новому владельцу.

Также закон запрещает проведение боев с участием животных, их содержание в барах, ресторанах и пропаганду жестокого обращения с питомцами. Кроме того, вводится запрет на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких животных. Будут запрещены контактные зоопарки в торговых центрах.

Закон прописывает правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород. Теперь будет обязательным использование поводка, ошейника и намордника. Документом предусмотрено создание отведенных для выгула собак мест и площадок, появление специальных приютов, а также прописаны правила содержания питомцев. Отлов животных, согласно новому закону, должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о попавших в приюты питомцах.

Закон был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В декабре текущего года инициативу поддержал Совет Федерации, сообщает Газета.ru. На важность принятия закона осенью 2016 года обращал внимание Владимир Путин.

Автор: Виктор Мальцев
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