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Сборная России разгромила команду Дании в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

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Сборная России разгромила команду Дании в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

Ванкувер, 28 декабря. Сборная России по хоккею разгромила команду Дании в первом матче молодежного чемпионата мира.

Игра, которая прошла в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 4:0 в пользу российской дружины. В составе сборной РФ отличились Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Таким образом после стартового поединка на молодежном первенстве хоккеисты из России в свой группе занимают второе место, уступая только родоначальникам хоккея – сборной Канаде, который свой первый матч закончила со счетом 14:0.

Как напоминает RT, очередную встречу в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею подопечные Валерия Брагина сыграют 29 декабря: противник – команда из Чехии.

 

Автор: Константин Терехов
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