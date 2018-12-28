Путин подписал закон о контрольных закупках Росздравнадзора

Москва, 28 декабря. Росздравнадзор может проводить контрольные закупки. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь работники могут проверять соблюдения требований о платных медицинских услугах, правил отпуска лекарств, проводя контрольные закупки.

Изменения в законе позволят выявлять случаи нарушения правил розничной торговли лекарствами, выявлять нарушения правил оказания платных медицинских услуг, а также выявлять фальсификат среди лекарственных препаратов.