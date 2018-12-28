Путин подписал закон о бесплатном доступе к ТВ вне зон цифрового вещания

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам для тех граждан России, которые проживают за пределами зон покрытия эфирного цифрового наземного вещания. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно текст данного закона, спутниковые операторы не имеют права отказывать гражданам, которые проживают в населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового телерадиовещания, заключать договор о предоставлении доступа к базовым телерадиоканалам.

Отмечается, что сейчас за пределами зоны охвата цифровым вещание находятся менее миллиона домохозяйства, то есть около 1,6% граждан. Напомним, что переход с аналогового на цифровое вещание в России произойдет в 2019 году, пишет «Газета.ру».