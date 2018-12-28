Названа главная опасность употребления газировки
Вашингтон, 28 декабря. Большое количество сладких газированных напитков заметно повышает риск развития тяжелых болезней почек. Об этом со ссылкой на исследование группы медиков из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) сообщает Clinical Journal of the American Society of Nephrology.
Кейси Ребхольц и ее коллеги на протяжении последних 15 лет отслеживали состояние здоровья около трех тысяч афроамериканцев. Примерно у 6% из них развилась хроническая болезнь почек. Ученые считают, что одними из главных факторов риска оказались газировка и прочие сладкие напитки. Участники исследования, которые употребляли необычно много подобных продуктов, страдали от хронической болезни почек и почечной недостаточности чаще других на 61%.
По мнению ученых, результат их исследования говорит о необходимости законодательного ограничения оборота подслащенных напитков или введения налога для повышения их стоимости. Исследователи считают, что это позволит замедлить эпидемию ожирения и уменьшить число людей с проблемными почками.
Ранее Газета.ru сообщала, что экспертный совет при правительстве России предложил ввести акцизы на содержащие большое количество сахара безалкогольные газированные напитки. Это приведет к росту цен на них на 20%.