Путин расшил полномочия детских омбудсменов

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, расширяющих полномочия детских омбудсменов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документы регламентируют работу уполномоченного по правам ребенка. Теперь он будет назначаться президентом России сроком на пять. Человек может занимать эту должность не более, чем два срока подряд.

Кроме того, член политической партии, депутат Госдумы или член Совета Федерации не может становиться детским омбудсменом.

Также уполномоченный по правам ребенка может в суде оспаривать решения органов государственной власти, местного самоуправления, а также различных должностных лиц для защиты прав детей.