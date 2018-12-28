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Украинец жестоко надругался над полуторогодовалым ребенком-инвалидом

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Украинец жестоко надругался над полуторогодовалым ребенком-инвалидом

Львов, 28 декабря. Суд Львова приговорил жителя села Галичаны, жестоко надругавшимся над полуторогодовалым ребенком своей сожительницы. Расследование дела длилось несколько лет.

Инцидент произошел 2 ноября 2013 года, когда мужчина остался дома наедине с ребенком своей сожительницы. Сначала он надругался над ребенком неестественным образом, а затем жестоко избил. У девочки началось внутреннее кровотечение, от которого она в итоге скончалась.

Подсудимый отказался признавать свою вину, обвинив в смерти девочки ее мать, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в ноябре 2018 года сотрудники полиции Кировоградской области похитили и избили подростка. Как сообщалось, блюстители порядка приняли школьника за преступника.

Автор: Антон Зарубин
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