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Минобороны РФ за неделю засекло 14 летательных аппаратов у российских границ

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Минобороны РФ за неделю засекло 14 летательных аппаратов у российских границ

Москва, 28 декабря. Названо количество летательных аппаратов, которые за неделю вели разведку у границ России. Информацию об этом опубликовала газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Так, за последнюю неделю 14 летательных аппаратов находились возле границ России. Отмечается, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух три раза для предотвращения нарушения границы.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре российские военнослужащие перехватили самолет разведчик США в небе над Черном море. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские военные обнаружили неизвестную цель, которая была идентифицирована и сопровождена, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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