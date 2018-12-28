ФАН публикует фото с места ДТП в Алтайском крае, в котором пострадали восемь детей

Барнаул, 28 декабря. В Зональном районе Алтайского края произошло ДТП, в котором пострадало, по предварительным данным, девять человек, восемь из которых дети.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в районе поворота на село Шубенка на 336 км трассы столкнулись микроавтобус «Тойота» и «Жигули», одна из машин при этом опрокинулась набок. Маршрут микроавтобуса пока уточняется, предварительно он ехал со стороны Барнаула в сторону Бийска, дети возвращались с новогодней елки. Средний возраст пострадавших детей — 9–10 лет, а самый младший из них 2011 года рождения.

ФАН публикует фото с места аварии.