Путин подписал закон об ограничении доступа к водоемам в музеях-заповедниках

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ограничен доступ граждан к водоемам в музеях-заповедниках, а также к участку прилегающей к их территории береговой полосы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В правилах посещения музеев-заповедников закон предусматривает возможность введения правил поведения граждан и их доступа на водоемы и их берег. Заповедники смогут устанавливать ограничения также в отношении примыкающей к их территории береговой полосы водных объектов, которые расположены за пределами их границ.

Законопроект внесла группа сенаторов во главе со спикером Валентиной Матвиенко. Авторы инициативы считают, что неограниченный доступ к расположенным в музеях-заповедниках водоемам создает угрозу их сохранности и делает невозможным использование объектов культурного наследия для экскурсий и иных целей.