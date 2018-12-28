Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин подписал закон об ограничении доступа к водоемам в музеях-заповедниках

39
0 Оставить комментарий

Путин подписал закон об ограничении доступа к водоемам в музеях-заповедниках

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ограничен доступ граждан к водоемам в музеях-заповедниках, а также к участку прилегающей к их территории береговой полосы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В правилах посещения музеев-заповедников закон предусматривает возможность введения правил поведения граждан и их доступа на водоемы и их берег. Заповедники смогут устанавливать ограничения также в отношении примыкающей к их территории береговой полосы водных объектов, которые расположены за пределами их границ.

Законопроект внесла группа сенаторов во главе со спикером Валентиной Матвиенко. Авторы инициативы считают, что неограниченный доступ к расположенным в музеях-заповедниках водоемам создает угрозу их сохранности и делает невозможным использование объектов культурного наследия для экскурсий и иных целей.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.