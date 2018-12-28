Берни Сандерс рассказал о препятствиях его выдвижению в президенты США

Вашингтон, 28 декабря. Независимый сенатор США Берни Сандерс заявил, что пытаясь предотвратить его выдвижение на пост президента страны часть членов Демократической партии начала кампанию по дискредитации.

«Прямо сейчас группа демократов с Уолл-Стрит, известная как «Третий путь», запускает рекламу в штатах, где рано проходит голосование (на праймериз) — Айове, Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде», — написал сенатор в письме сторонникам.

Сандерс считает, что атаке подвергается не только он, но и «прогрессивные идеи» в целом, в том числе «медицинская помощь для всех». Сенатор уверен, что атаки проводит «политическая, финансовая и медийная элита» США. Сандерс также отметил, что не ожидал «агрессивной рекламы» до того, как объявит о решении участвовать в выборах.