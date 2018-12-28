Задержанные моряки ВМСУ назвали себя военнопленными

Москва, 28 декабря. Украинские военнослужащие, задержанные около Керченского пролива, считают себя военнопленными. Об этом заявил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными», — написал украинскиц адвокат.

Он подчеркнул, что моряки действуют придерживаясь «единой стратегии».

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в районе Черного моря. Корабли были задержаны, а их члены экипажа, среди которых были сотрудники СБУ, задержаны.

Как сообщали «Известия», Верховный суд Крыма завершил рассмотрение всех апелляций на арест украинских моряков 26 декабря. Ходатайства адвокатов были отклонены.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные военнослужащие не пленные, а нарушители государственной границы России. Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в районе Керченского пролива провокацией, подчеркнув, что операцией руководили сотрудники СБУ. Путин подчеркнул, что российские пограничники защищали госграницу России.