Стала известна скорость гиперзвуковой ракеты российского комплекса «Авангард»

Москва, 28 декабря. Ракета новейшего российского комплекса «Авангард» во время испытания развила скорость в 27 махов – более тридцати тысяч километров в час. Такие данные приводит российский вице-премьер Юрий Борисов.

По словам Борисова главной особенностью нового ракетного комплекса является то, что противник не сможет предугадать траекторию ракеты. Кроме того, высокая скорость блока делает его практически неуязвимым для перехвата.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость», — сообщил Борисов.

Об успешных испытаниях «Авангарда» накануне сообщила пресс-служба Кремля. Тестовый запуск новой ракеты прошел по поручению российского президента Владимира Путина. Ракета была запущена из района Домбаровский в Оренбургской области и поразила цель на Камчатке.