«Кампания будет очень горячая»: политолог описал возможный ход предвыборной гонки на Украине

Москва, 28 декабря. Украинский политический эксперт Геннадий Кулик предположил, что предстоящая избирательная кампания на Украине «будет очень горячая». По мнению политолога, кандидаты задействуют как силовые, так и административные ресурсы, подкуп и манипуляции.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Осенью того же года должны состояться и парламентские выборы.

«Избирательная кампания будет очень горячая. Она не прогнозированная, сейчас невозможно сказать с какой-то долей вероятности кто победит», — заявил Кулик в прямом эфире телеканала Newsone.

По его мнению, кандидаты «будут использовать разные приемы игры, сформированные в политике за эти пять лет», поскольку предстоящее голосование — джек пот.

«Победитель получит все, и он ради этой победы будет использовать все средства. В том числе, силовой и административный ресурсы, подкуп, манипуляции», — считает политолог.

Как сообщало Федеральное агентство новостей в четверг, ЦИК Украины назначил на 31 декабря начало предвыборной гонки. Кампания должна проводиться в течение 90 дней. Регистрация кандидатов завершится 3 февраля.

Согласно последним социологическим опросам, лидером предвыбюорной гонки на сегодняшний день является депутат Рады Юлия Тимошенко, за которую избиратели готовы отдать 20,8% голосов. Следом расположился актер и комик Владимир Зеленский (13,4%). На третьей строчке с 11% стоит действующий президент Петр Порошенко.

Отметим, накануне были опубликованы данные антирейтингов кандидатов. Жителей Украины просили ответить на вопрос, за кого бы они ни за что не отдали свой голос. Здесь полноправным лидером оказался Порошенко с 50,3%. При этом он возглавляет антирейтинг во всех регионах. Исключением стала лишь Львовская область, где главным аутсайдером стал сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Отметим, на Украине давно ходят слухи о выдвижении в президенты деятелей культуры — в частности, шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука. Их фамилии внесены в списки соцопросов. Зеленскому отдавали, согласно опросам, предпочтение чуть меньше 8% будущих избирателей, Вакарчуку — чуть более 9%, сообщала «Газета.ру». Отметим, Зеленский ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону ответил на вопрос об участии в выборах. Он заявил, что серьезно думает о своем выдвижении.