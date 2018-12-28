Рогозин рассказал о борьбе с «клоунами и диванными экспертами»

Москва,28 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал цель введения кодекса этики в Академии космонавтики имени Циолковского.

По его словам, академия космонавтики решила бороться с «клоунами и диванными экспертами».

«Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из «дивизии диванных космических экспертов», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 27, 2018

Отметим, что президиум академии принял решение создать свой кодекс этики, одним из пунктов которого станет запрет некомпетентных высказываний в СМИ. Кроме того ,кодекс будет регулировать высказывания членов Академии в адрес Роскосмоса.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-B» стартовала с космодрома «Восточный». В Роскомсмосе заявили, что спутники предназначены для мониторинга чрезвычайных ситаций, сообщают «Известия».



