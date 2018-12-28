В Раде заявили, что Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

Киев, 28 декабря. Украина вплотную приблизилась к позиции лидера в рейтинге стран-должников. Как напомнил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко, Киев должен 14 миллиардов долларов только Международному валютному фонду.

На своей страницу в Facebook Наливайченко написал, что главным «достижением» действующих украинских властей стали кредиты, которые Киев взял у МВФ. Только международному банку Украина сейчас должна около 14 миллиардов долларов, напомнил депутат. При этом, по его словам, украинские власти пытаются рассчитаться за долги поднятием цен и коммунальных тарифов, а также убыточной приватизацией украинских электростанций и распродажей земли.

«А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов ... Гнать надо таких «профессионалов» и псевдореформаторов», ― отметил депутат.

Напомним, что в законе, определяющем государственный бюджет Украины, предельный объем государственного долга указан в 76 миллиардов долларов. Эта сумма более чем в два раза превышает годовой доход Украинского бюджета. Кроме того, уже к 30 апреля 2018 года долговой лимит, который предусмотрен законом о бюджете, был превышен. Примерно треть данной суммы приходятся на внутренний долг Украины и две трети – на внешний.

Согласно четырехлетней программе помощи МВФ, международная финансовая организация намерена выделить Киеву 17,5 миллиардов долларов. Первые пять миллиардов были переведены в марте 2015 года, в августе того же года – еще 1,7. Затем в 2016 и 2017 годах последовали транши по одному миллиарду. Таким образом, за пять лет отношение госдолга к ВВП Украины увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.