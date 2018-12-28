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Путин утвердил изменения в соглашение по поставкам нефти в Киргизию

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Путин утвердил изменения в соглашение по поставкам нефти в Киргизию

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол к соглашению между Россией и Киргизией в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Протокол подразумевает внесение ряда изменений по поставкам нефти в соглашение, которое было заключено в Бишкеке 6 июня 2016 года. Протокол к соглашению был подписан 28 апреля 2018 года в Москве.

Согласно документу, временное таможенное декларирование применяется в 2018 году при вывозе нефтепродуктов из России в Киргизию трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на 2018 год.

Отметим, что по соглашению российская сторона не берет таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, которые поставлены из России для внутреннего потребления Киргизии.

Автор: Денис Коробейников
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