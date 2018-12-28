Москва, 28 декабря. Экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил внимание общественности на то, что внешний долг Украины, вместо того, чтобы сокращаться за время сотрудничества с Международным валютным фондом, вырос на 13 млрд долларов.

В эфире украинского телеканала Newsone Скаршевский отметил, что простым украинцам придется «отдавать кредит МВФ и с процентами». За время сотрудничества с МВФ, по его словам, страна выплатила 3 млрд долларов процентов, «и сейчас еще миллиард долларов набежал».

«Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на 13 млрд долларов», — подчеркнул эксперт.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд, в августе — второй в 1,7 млрд. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. С 2013 года до начала 2018 года отношение внешнего долга к ВВП Украины увеличилось с 36,6% до 71,8%.

Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в четверг сообщил на своей странице в Facebook, что Украина почти стала лидером в антирейтинге самых крупных мировых должников. По его словам, Киев набрал «долгов более чем на 14 миллиардов долларов только у МВФ». При этом он посетовал, что власти «продолжают хвастаться программой «сотрудничества» с Фондом».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович призвал киевские власти вовсе отказаться от кредитов МВФ. По его словам, Фонд «нужно выгнать из страны». По мнению депутата, после этого Киеву понадобится год, чтобы восстановить «все разрушенное этими недоумками».