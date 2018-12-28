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Путин подписал указ об отмене национального роуминга в РФ

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Путин подписал указ об отмене национального роуминга в РФ

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в РФ с июня отменяется национальный роуминг. Данный документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, операторы мобильной связи должны устанавливать в своей сети одинаковые условия оказания услуг для любого абонента, вне зависимости от того, находится ли он в своем субъекте РФ или за его пределами.

Кроме того, согласно этому же документу, абонент будет оплачивать исходящие звонки собеседникам, находящимся за пределами России. Данный закон вступает в силу 1 июня 2019 года.

Автор: Антон Зарубин
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