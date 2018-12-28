Киев, 28 декабря. Жительница Киевской области Украины потеряла трехкомнатную квартиру из-за взятого кредита на покупку мобильного телефона. Об этом сообщают украинские СМИ.

Женщина взяла кредит на сумму 3,1 тысячи гривен в 2006 году для своего знакомого. По ее словам, мужчина пообещал, что будет выплачивать деньги банку самостоятельно, однако позже выяснилось, что он не внес ни одного платежа по договору.

По прошествии времени долг по кредиту вырос до 40 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей — Прим. ФАН).

Как сообщает издание Politeka, женщина вспомнила про кредит, когда ей позвонили из службы взыскания для того, чтобы узнать куда переводить деньги за продажу квартиры.

«Я решила, что это какая-то ошибка. А когда лично приехала в исполнительную службу, там сказали, что мою квартиру продали за долги перед банком», — рассказала жительница Киевской области журналистам.

Выяснилось, что кредитное учреждение подало на нее в суд за долги Суд прошел в 2014 году без присутствия женщины. Она утверждает, что повести присылались по месту ее прописки, где никто не живет.

Женщина подчеркнула, что трехкомнатную квартиру продали ниже рыночной стоимости и ей не хватит денег даже на однокомнатную квартиру в пригороде Киева.