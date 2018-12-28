Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в городе Москве», — говорится в тексте документа.

Напомним, что данное соглашение было подписано 18 декабря 2018 года в Москве. Его разработали для реализации российско-абхазского межгосударственного договора союзничестве и стратегическом партнерстве. Согласно ему, обладатели российских и абхазских дипломов получат все права на продолжение учебы и профессиональную деятельность на территории обоих государств.