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Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

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Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в городе Москве», — говорится в тексте документа.

Напомним, что данное соглашение было подписано 18 декабря 2018 года в Москве. Его разработали для реализации российско-абхазского межгосударственного договора союзничестве и стратегическом партнерстве. Согласно ему, обладатели российских и абхазских дипломов получат все права на продолжение учебы и профессиональную деятельность на территории обоих государств.

Автор: Антон Зарубин
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