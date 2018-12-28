Украина введет санкции против археологов, работавших в Крыму

Киев, 27 декабря. Власти Украины приняли решение ввести санкции в отношении археологов, которые работали на территории Крымского полуострова. С таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято постановление о вводе новых санкций против России, которые коснутся как физических, так и юридических лиц.

«Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму», ― написал Черныш в своем Twitter.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.