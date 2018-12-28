Путин смягчил наказание по статье об экстремизме
Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который частично смягчает 282 статью Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждают дела за экстремизм. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Пакет законопроектов о смягчении статьи об экстремизме глава государства внес в Госдуму в октябре. Предполагается, что, помимо Уголовного кодекса РФ, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправкам, уголовное дело не будет возбуждаться в отношении людей, впервые преступивших закон. Однако это касается только тех случаев, когда их деяние не представляет «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
Уголовная ответственность предполагается, если нарушение было совершено дважды в течение года.
Как сообщала «Газета.ру», закон имеет обратную силу и будет распространяться на уголовные дела и ранее вынесенные приговоры.