«У нас нет никакой защиты»: американские СМИ отреагировали на испытания «Авангарда»

Вашингтон, 28 декабря. США не располагают системами, которые могли бы защитить их от новейшей российской гиперзвуковой ракеты комплекса «Авангард». К такому выводу пришел ряд американских СМИ, включая издание The National Interest.

Успешные испытания комплекса прошли накануне по поручению российского президента Владимира Путина. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области и поразила цель на Камчатке. Как ожидается, после успешных испытаний комплекс уже в ближайшее время будет взят на вооружение.

В частности, во время испытаний была доказана возможность ракеты комплекса развивать скорость свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет ракете обогнуть землю по экватору менее чем за полтора часа.

Американские СМИ настроены крайне пессимистично. По их словам, у США на данный момент нет возможности защититься от такого оружия.

«Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», ― приводит издание The National Ineterest слова главы стратегического командования США Джона Хайтена.

Как пишет издание Washington Examiner, «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. Даже несмотря на тот факт, что системы наведения на цель в США более развиты, потенциальный ядерный конфликт при любом его исходе приведет к чудовищным потерям США.

Телеканал CNBC признал, что новейший российский комплекс отличается высочайшей маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание и делает фактически невозможным его перехват.