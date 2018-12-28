Путин смягчил наказание за «лайки» и «репосты»

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал пакет законов, которые частично смягчают наказания по статьям за так называемые «лайки» и «репосты». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, из Уголовного Кодекса переводятся в Кодекс об административных правонарушениях составы преступлений по части 1 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Так, если человек совершил такое правонарушение впервые, то его привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо к административным работам до 100 часов или к аресту на срок до 15 суток.

Уголовное наказание наступит при повторном нарушении закона: если привлеченный к административной ответственности в течении года снова нарушил его по этой статье, то ему будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала «Газета.ru», закон имеет обратную силу и будет распространяться на уголовные дела и ранее вынесенные приговоры.